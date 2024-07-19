«Нафтогаз» провел платежи по евробондам

НАК «Нафтогаз Украины» произвела обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

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«По условиям реструктуризации „Нафтогаз“ осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность „Нафтогазу“ привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании», — отметил Чернышев.

Общая сумма выплат — $224 млн.