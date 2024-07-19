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19 июля 2024, 10:33 Читати українською

Курс валют на 19 июля: доллар и евро продолжают дорожать

В пятницу на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подорожало на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,90 грн. Евро покупают за 45,15 грн., а продают за 45,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,95, евро — 45,65−45,89 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,62−41,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,31−45,32 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
kadaad1988
kadaad1988
19 июля 2024, 11:21
#
Наконец-то! А то цены, тарифы, акцизы, налоги растут, а зеленый нет! Бред какой-то.
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 июля 2024, 12:01
#
42 НБУ…не сегодня…на следующей неделе.
+
0
Klimo
Klimo
19 июля 2024, 12:29
#
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,90 грн. Євро купують за 45,15 грн, а продають за 45,85 грн.

Не ну 45.15.Все таки 45.60…Кто меняет в Банк по таком курсе кстсти? Всегж было интересно (физ лица)
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