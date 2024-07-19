Курс валют на 19 июля: доллар и евро продолжают дорожать

В пятницу на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро прибавило 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Евро подорожало на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,90 грн. Евро покупают за 45,15 грн., а продают за 45,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,95, евро — 45,65−45,89 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,62−41,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,31−45,32 грн/евро.

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