Украина и Всемирный банк углубляют сотрудничество: миллиардные инвестиции и реформы для частного сектора

Украина и Всемирный банк расширяют сотрудничество в целях ускорения реализации приоритетных реформ и стратегических проектов, направленных на развитие украинского частного сектора. Согласно сообщению Министерства экономики Украины, сотрудничество с Всемирным банком существенно активизировалось за последние полтора года.

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Правительство заинтересовано в расширении присутствия банка в стране, ведь его экспертиза и финансовая поддержка играют ключевую роль в реализации реформ.

«Матрица реформ» — это общий проект, над которым сейчас работают украинское правительство и Всемирный банк. Его цель — скоординировать действия партнеров в области экономических реформ. Кроме того, продолжается разработка проекта RISE, в рамках которого в течение 2024−2027 годов Всемирный банк выделит Украине 1 миллиард долларов США в виде ссуды и 30 миллионов долларов грантовых средств.

Проект устойчивого, инклюзивного и устойчивого предпринимательства (RISE) будет внедряться в течение следующих 4 лет. Он стремится поддержать реформы правительства, направленные на развитие частного сектора. RISE рефинансирует расходы, осуществленные в рамках государственных программ поддержки, реализуемых Минэкономики, в частности, программ «5−7−9%» и «єРобота».