Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство

В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.

Вступившие в силу 1 июля этого года изменения в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны вводят новый путь для дальнейшей легализации пребывания граждан Украины под временной защитой.

Подавать заявления на получение специальной карты побыта (с пометкой CUKR) для граждан Украины, пользующихся временной защитой, можно будет с 2025 года. Положения этого процесса вступят в силу с запуском специального онлайн-сервиса.

Получить вид на жительство на 3 года можно будет лицам, которые отвечают следующим условиям:

на 4 марта 2024 г. имели статус UKR;

на день подачи заявления на карту побыта имеют статус UKR;

имели непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней.

Заявление на получение карты побыта будет подаваться только в электронной форме с помощью онлайн-сервиса, утвержденного Председателем Управления по делам иностранцев, по специальной форме, которая будет определена в соответствующем распоряжении. Правила по этому процессу вступят в силу только после запуска специального онлайн-сервиса.

Подробная информация об этом процессе будет обнародована до запуска онлайн-сервиса, который запланирован на следующий год.