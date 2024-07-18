Курс валют на вечер 18 июля: доллар и евро подорожали на межбанке

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Валюта Открытие 18 июля Закрытие 18 июля Изменения доллар 41,47/41,49 41,62/41,65 15 /16 евро 45,33/45,34 45,43/45,44 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 45,20 грн., а продают за 45,75 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,79−41,95, евро — 45,65−45,90 грн.

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