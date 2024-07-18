К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 18 июля: доллар и евро подорожали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 18 июля
|
Закрытие 18 июля
|
Изменения
|
41,47/41,49
|
41,62/41,65
|
15 /16
|
45,33/45,34
|
45,43/45,44
|
10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 45,20 грн., а продают за 45,75 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,79−41,95, евро — 45,65−45,90 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2