Продажи автомобилей в ЕС в июне выросли на 4,3%

В Евросоюзе в июне продажи автомобилей выросли на 4,3% в годовом измерении, до 1,09 млн, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

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Авторынок оживает

В Германии продажи увеличились на 6,1% и составили 280 139 машин, в Италии — на 15,1%, до 159 982 штук, в Испании — на 2,2%, до 103 357. Во Франции показатель снизился на 4,8% — до 181 709 машин.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце выросло на 3,6% и достигло 1,311 млн. В Великобритании продажи повысились на 1,1% — до 179 263 машин.

Реализация электромобилей в ЕС уменьшилась на 1%, составив 156 408. Доля электромобилей в общем объеме продаж на рынке ЕС опустилась до 14,4% с 15,1% годом ранее.

Продажи группыVolkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) увеличились в Евросоюзе в июне на 4,7%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) — на 0,4%, Renault — на 6,2%.

Германский производитель автомобилей класса «люкс» BMW снизил продажи на 4,6%, его конкурент Mercedes-Benz — на 2,7%.

Японская Toyota Group нарастила продажи на 13,7%, южнокорейская Hyundai Group — сократила на 6,9%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в Евросоюзе 33,68 тыс. машин, что на 6,1% меньше показателя за июнь прошлого года.

В первом полугодии продажи автомобилей в ЕС выросли на 4,5%, составив 5,684 млн. Продажи электромобилей увеличились на 1,3% — до 712 637 штук.