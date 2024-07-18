Моторное (транспортное) страховое бюро повысило стоимость полисов «Зеленая карта» (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Европы) на 5%. Новые цены начнут действовать с 19 июля 2024 г. Об этом говорится на сайте МТСБУ.
В Украине выросла стоимость полисов «Зеленая карта»
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Как изменились цены
Легковые авто пассажировместимостью до 9 чел. и автомобили общей массой до 3500 кг:
- на 15 дней — 1 214 грн;
- 1 мес. — 1 934 грн;
- 3 мес. — 5 217 грн;
- 6 мес. — 10 120 грн;
- 1 год — 13 493 грн.
Автобусы:
- на 15 дней — 4 542 грн;
- 1 мес. — 6 342 грн;
- 3 мес. — 12 639 грн;
- 6 мес. — 22 129 грн;
- 1 год — 41 110 грн.
Мотоциклы:
- на 15 дней — 494 грн;
- 1 мес. — 674 грн;
- 3 мес. — 1 574 грн;
- 6 мес. — 2 878 грн;
- 1 год — 4 497 грн.
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Источник: Минфин
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