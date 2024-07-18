В Украине выросла стоимость полисов «Зеленая карта»

Моторное (транспортное) страховое бюро повысило стоимость полисов «Зеленая карта» (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Европы) на 5%. Новые цены начнут действовать с 19 июля 2024 г. Об этом говорится на сайте МТСБУ.