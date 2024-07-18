Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляен президентом Европейской комиссии. Это второй срок для нее в должности главы Еврокомиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европарламента Роберту Мецоллу.
Урсулу фон дер Ляен переизбрали президентом Еврокомиссии
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Что известно
18 июля на заседании Европарламента за назначение фон дер Ляен проголосовал 401 депутат, против — 284. Политик будет возглавлять Европейскую комиссию в течение следующих пяти лет.
Голосование было тайным, поэтому не было известно, удастся ли Урсули фон дер Ляен получить достаточное количество голосов для переназначения.
Источник: Минфин
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