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18 июля 2024, 14:20 Читати українською

GitLab думает о продаже на фоне интереса со стороны покупателей

Поддерживаемая Alphabet GitLab (поставляет решения для разработки ПО) думает над своей продажей после появления интереса к покупке. Капитализация компании равна примерно $8 миллиардам. Сейчас она обсуждает с инвестиционными банками продажу, чем привлекла внимание других фирм из своей отрасли, вроде Datadog. Как отмечают аналитики LBLV, какая-либо сделка может быть заключена спустя минимум несколько недель, а точные договоренности на сегодня не достигнуты.

Поддерживаемая Alphabet GitLab (поставляет решения для разработки ПО) думает над своей продажей после появления интереса к покупке.

Котировки GitLab в ходе дневной торговой сессии сперва поднялись на 11,5%, а затем просели на 7%. Ни одна из связанных с возможной сделкой сторон ситуацию пока не комментировала. По словам фирмы, GitLab — это уже долгое время интересный вариант для покупки. Google Cloud или AWS сейчас являются более перспективными вариантами для выкупа, но аналитики убеждены в возможности потенциального сотрудничества между Datadog и GitLab.

Объем заключаемых в сфере IT сделок растет, так как достижения в сферах вычислений в облаках и ИИ толкают фирмы к расширению предложений. Alphabet обсуждает покупку проекта Wiz в сфере компьютерной безопасности за $23 миллиарда. Ранее она рассмотрела предложение о покупке фирмы HubSpot, занимающейся маркетинговым ПО.

Технологический сегмент охватил самую большую долю слияний и поглощений за I половину 2024-го. Объем связанных с ним слияний и поглощений увеличился на 42% год к году, до $327,2 миллиарда.

В 2024-м GitLab добилась роста финансовых показателей

Площадка фирмы позволяет проектировать ПО и управлять им через единый инструмент. У нее больше 30 миллионов зарегистрированных клиентов, среди которых находится более 50% компаний из Fortune 100. Ценные бумаги GitLab были размещены на фондовом рынке в 2021-м. С начала 2024-го они просели на 24% на фоне тревог относительно сокращения затрат клиентов, сообщает lblv.com. В то же время S&P 500 Application Software поднялся на 3%.

GitLab сообщила, что ее выручка увеличилась на 33% год к году, достигнув $169,2 миллиона. Также она заявила о первом позитивном потоке средств за минувший квартал, но признала наличие проблем с образованием цен на ее предложения. Компания конкурирует с Microsoft, в 2018-м купившей соперника GitHub за $7,5 миллиарда.

CEO и один из учредителей GitLab Сид Сиджбрандидж, контролирующий 45,51% имеющих право голоса ценных бумаг фирмы, в прошлом месяце сообщил о намерении пройти курс лечения от остеосаркомы, как и в 2023-м. Он сообщил, что намерен полностью выздороветь и продолжить исполнять свои обязанности.

Цена компании Datadog на фондовом рынке равна $44 миллиардам. Она поставляет ПО, позволяющее работникам из технологической сферы трудиться сообща, а также измерять свою производительность в облачной среде.

Дмитрий Золотарев, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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