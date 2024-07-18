Укрэнерго увеличило объемы отключений света в Киеве и 11 областях. Причина — технические сбои на энергообъектах

18 июля облэнерго по всей стране применяют ограничение потребления в течение всех суток. В то же время в некоторых регионах объемы ограничения были увеличены из-за технических сбоев на энергообъектах. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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Что известно

Энергетики информируют о выходе из строя оборудования на двух энергообъектах.

Поэтому с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В то же время в других областях ограничения действуют согласно анонсированному ранее расписанию: с 16:00 до 22:00 — четыре очереди, в другие часы — три очереди.