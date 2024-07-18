Курс валют на 18 июля: доллар в банках подскочил на 20 копеек, евро — на 28 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара прибавил 15 копеек в покупке и 20 копеек в продаже. Евро прибавил 15 копеек в покупке и на 28 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 5 копеек продаж.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,85 грн. Евро покупают за 45,05 грн, а продают за 45,78 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,90, евро — 45,65−45,86 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,47−41,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,33−45,34 грн/евро.

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