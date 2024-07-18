Одному из крупнейших российских госбанков отключили китайские карты за границей

Государственный Россельхозбанк, входящий в топ-10 крупнейших кредитных организаций россии, заявил, что с 19 июля карты китайской платежной системы UnionPay, которые он до этого выпустил, перестанут работать за рубежом. Об этом пишет The Moscow Times.

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Что известно

«Если вы за пределами россии, рекомендуем до указанной даты снять наличные с карт», — сообщила кредитная организация, напомнив, что суточный лимит снятия наличных составляет 500 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте.

На территории россии карты продолжают работать без ограничений, добавили в РСХБ. Причины отключения карт UnionPay за рубежом в кредитной организации не уточнили. Банк пообещал дополнительно информировать клиентов обо всех изменениях.

Напомним

После того как весной 2022 года Visa и MasterCard приостановили поддержку выпущенных в россии карт, китайская UnionPay оказалась единственной иностранной платежной системой, которая давала возможность россиянам расплачиваться за границей со счетов в российских банках.

Однако в 2023 году из-за санкций США и ЕС за рубежом перестали обслуживаться карты UnionPay от МТС Банка, Т-Банка (бывший «Тинькофф»), банков «Санкт-Петербург», «Зенит», «Солидарность», «Уралсиб», «Приморье», «Русский стандарт», а также ВБРР, Почта Банка и др.

На данный момент карты UnionPay эмитируют в россии РСХБ, Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Кредит Урал банк и Примсоцбанк.

Китайская платежная система опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США, поэтому не исключено полное прекращение сотрудничества с российскими банками, предупреждал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По его словам, для проведения платежей за рубежом и в иностранных сервисах у россиян остается возможность оформить карты Visa и MasterCard в странах Евразийского экономического сообщества. Проще всего выпустить «пластик» в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси, говорил коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский.