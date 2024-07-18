Одному из крупнейших российских госбанков отключили китайские карты за границей

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 июля 2024, 11:37 Читати українською

Одному из крупнейших российских госбанков отключили китайские карты за границей

Государственный Россельхозбанк, входящий в топ-10 крупнейших кредитных организаций россии, заявил, что с 19 июля карты китайской платежной системы UnionPay, которые он до этого выпустил, перестанут работать за рубежом. Об этом пишет The Moscow Times.

Государственный Россельхозбанк, входящий в топ-10 крупнейших кредитных организаций россии, заявил, что с 19 июля карты китайской платежной системы UnionPay, которые он до этого выпустил, перестанут работать за рубежом.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Если вы за пределами россии, рекомендуем до указанной даты снять наличные с карт», — сообщила кредитная организация, напомнив, что суточный лимит снятия наличных составляет 500 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте.

На территории россии карты продолжают работать без ограничений, добавили в РСХБ. Причины отключения карт UnionPay за рубежом в кредитной организации не уточнили. Банк пообещал дополнительно информировать клиентов обо всех изменениях.

Напомним

После того как весной 2022 года Visa и MasterCard приостановили поддержку выпущенных в россии карт, китайская UnionPay оказалась единственной иностранной платежной системой, которая давала возможность россиянам расплачиваться за границей со счетов в российских банках.

Однако в 2023 году из-за санкций США и ЕС за рубежом перестали обслуживаться карты UnionPay от МТС Банка, Т-Банка (бывший «Тинькофф»), банков «Санкт-Петербург», «Зенит», «Солидарность», «Уралсиб», «Приморье», «Русский стандарт», а также ВБРР, Почта Банка и др.

На данный момент карты UnionPay эмитируют в россии РСХБ, Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Кредит Урал банк и Примсоцбанк.

Китайская платежная система опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США, поэтому не исключено полное прекращение сотрудничества с российскими банками, предупреждал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По его словам, для проведения платежей за рубежом и в иностранных сервисах у россиян остается возможность оформить карты Visa и MasterCard в странах Евразийского экономического сообщества. Проще всего выпустить «пластик» в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси, говорил коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами