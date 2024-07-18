Государственный Россельхозбанк, входящий в топ-10 крупнейших кредитных организаций россии, заявил, что с 19 июля карты китайской платежной системы UnionPay, которые он до этого выпустил, перестанут работать за рубежом. Об этом пишет The Moscow Times.
Одному из крупнейших российских госбанков отключили китайские карты за границей
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Что известно
«Если вы за пределами россии, рекомендуем до указанной даты снять наличные с карт», — сообщила кредитная организация, напомнив, что суточный лимит снятия наличных составляет 500 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте.
На территории россии карты продолжают работать без ограничений, добавили в РСХБ. Причины отключения карт UnionPay за рубежом в кредитной организации не уточнили. Банк пообещал дополнительно информировать клиентов обо всех изменениях.
Напомним
После того как весной 2022 года Visa и MasterCard приостановили поддержку выпущенных в россии карт, китайская UnionPay оказалась единственной иностранной платежной системой, которая давала возможность россиянам расплачиваться за границей со счетов в российских банках.
Однако в 2023 году из-за санкций США и ЕС за рубежом перестали обслуживаться карты UnionPay от МТС Банка, Т-Банка (бывший «Тинькофф»), банков «Санкт-Петербург», «Зенит», «Солидарность», «Уралсиб», «Приморье», «Русский стандарт», а также ВБРР, Почта Банка и др.
На данный момент карты UnionPay эмитируют в россии РСХБ, Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Кредит Урал банк и Примсоцбанк.
Китайская платежная система опасается вторичных санкций со стороны ЕС и США, поэтому не исключено полное прекращение сотрудничества с российскими банками, предупреждал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
По его словам, для проведения платежей за рубежом и в иностранных сервисах у россиян остается возможность оформить карты Visa и MasterCard в странах Евразийского экономического сообщества. Проще всего выпустить «пластик» в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси, говорил коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский.
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