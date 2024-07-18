За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 563640 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 июля: 1130 российских оккупантов, 7 танков и 50 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 563640 (+1130) человек,
- танков — 8245 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 15883 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 15465 (+54) ед,
- РСЗО — 1120 (+0) ед,
- средства ПВО — 893 (+0) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12274 (+50),
- крылатые ракеты — 2398 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20833 (+92) ед,
- специальная техника — 2593 (+7)
Источник: Минфин
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