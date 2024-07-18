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18 июля 2024, 10:47 Читати українською

Семь курсов и ценные призы: Академия Минфин разыгрывает подарки в обмен на донат

Академия Минфин объявляет о розыгрыше подарков в обмен на поддержку благотворительного сбора. Средства будут переданы 44-й отдельной механизированной бригаде (44 ОМБр).

Академия Минфин объявляет о розыгрыше подарков в обмен на поддержку благотворительного сбора.

Поскольку Академия Минфин отмечает день рождения, то и сбор будет праздничным, а подарки — ценными. В списке, например, семь курсов от учебного проекта:

  1. Антикризисные инвестиции

  2. Финансовый трамплин

  3. Инвестирование через опционы

  4. Инвестирование в IPO

  5. Инвестирование в ОВГЗ

  6. Инвестирование в ETF

  7. Инвестирование в доходную недвижимость

Среди других призов также 10 билетов на конференцию «Жить на проценты»: 5 билетов на участие в Онлайн, 5 билетов на Офлайн участие. На этом мероприятии профессиональные эксперты откроют стратегии успешного инвестирования и объяснят, куда вкладывать деньги с умом в Украине и мире, чтобы получать стабильный пассивный доход.

Кроме того, будут разыграны промокод на 250 грн до депозита от программы Бонус к депозиту, а еще — лоты от 44 ОМБр (шеврон, флаг, артефакты от бригады с поля боя).

Как присоединиться к розыгрышу?

Для этого нужно выполнить несложные условия

  1. Заполнить контактную форму на сайте, чтобы организаторы знали кому, куда и как передать призы.

  2. Сделать донат в помощь 44 ОМБр не менее 200 грн.

Затем вы автоматически станете одним из участников розыгрыша призов. Имена победителей будут известны уже 26 июля. Их выберут с помощью рандомайзера, а затем обнародуют на сайте розыгрыша.

Почему важно приобщиться?

Сейчас 44-я ОМБр нуждается в дополнительном финансировании для обеспечения неотложных потребностей. Передачу бригаде гарантирует координатор воинской части Александр Бойко, CEO Salesdoubler, с которым сотрудничает команда Академии Минфин. Александр Бойко руководит Фондом, занимающимся организацией сборов средств для приобретения необходимых вещей для украинских защитников. Так что участие в розыгрыше станет важной инвестицией в победу Украины.

Кроме этого, вы сможете получить шанс за символическую сумму выиграть курс Академии Минфин и внести вклад в повышение собственной финграмотности. В современных условиях это важно не только для каждого украинца лично, но и для государственной экономики в целом.

Поэтому Академия Минфин ждет поздравления с днем ​​рождения в виде донатов. Не упустите свой шанс приобщиться к розыгрышу!

Источник: Минфин
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