Еврокомиссия дала положительную оценку первому регулярному платежу в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, направленному на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирование ее государственного управления. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
ЕС предварительно одобрил выделение Украине 4,22 миллиарда евро
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Что известно
По результатам оценки платежного запроса, поданного Украиной 9 июля 2024 года, Еврокомиссия пришла к выводу, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ. Это решение еще должен одобрить
Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.
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Это решение доведет общий объем финансирования, предоставленного Украине со стороны ЕС с момента запуска программы в марте этого года до 12 миллиардов евро.
Недавно Украина подписала с ЕС соглашение о грантах на 5,27 млрд евро.
Напомним
Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в сентябре 2024 года, в том числе 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование.
Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.
В конце июня Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.
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