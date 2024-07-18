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18 июля 2024, 8:15 Читати українською

ЕС предварительно одобрил выделение Украине 4,22 миллиарда евро

Еврокомиссия дала положительную оценку первому регулярному платежу в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, направленному на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирование ее государственного управления. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Еврокомиссия дала положительную оценку первому регулярному платежу в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, направленному на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирование ее государственного управления.
Фото:depositphotos

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Что известно

По результатам оценки платежного запроса, поданного Украиной 9 июля 2024 года, Еврокомиссия пришла к выводу, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ. Это решение еще должен одобрить Совет Е С.

Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

Читайте: Украина рассчитывает получить следующие 4,1 млрд евро помощи от ЕС в сентябре — Минэкономики

Это решение доведет общий объем финансирования, предоставленного Украине со стороны ЕС с момента запуска программы в марте этого года до 12 миллиардов евро.

Недавно Украина подписала с ЕС соглашение о грантах на 5,27 млрд евро.

Напомним

Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в сентябре 2024 года, в том числе 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование.

Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

В конце июня Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
TAN72
TAN72
18 июля 2024, 8:23
#
Поподробнее о этих 9 индикаторах🤔
+
0
paulball
paulball
18 июля 2024, 8:47
#
А коли виділит курс взагалі ракетой вибухне
+
+14
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
18 июля 2024, 9:57
#
Такое чувство, как уборщице платят… Выгнать жалко, грязь будет… Оставить то только на жалкие гроши… А что нет
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
18 июля 2024, 11:41
#
Добре що хоч стільки. Могли просто послати в один напрямок.
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