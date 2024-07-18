ЕС предварительно одобрил выделение Украине 4,22 миллиарда евро

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Что известно

По результатам оценки платежного запроса, поданного Украиной 9 июля 2024 года, Еврокомиссия пришла к выводу, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ. Это решение еще должен одобрить Совет Е С .

Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

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Это решение доведет общий объем финансирования, предоставленного Украине со стороны ЕС с момента запуска программы в марте этого года до 12 миллиардов евро.

Недавно Украина подписала с ЕС соглашение о грантах на 5,27 млрд евро.

Напомним

Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в сентябре 2024 года, в том числе 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование.

Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

В конце июня Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.