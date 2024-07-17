Доллар упал по отношению к основным мировым валютам

Американский доллар упал по отношению к основным валютам до минимума с мая 2024 года на фоне сильного укрепления иены и заявлений Дональда Трампа, пишет Bloоmberg.

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В среду, 17 июля, спотовый индекс доллара Bloоmberg Dollar Spot Index (BBDXY) упал на 0,4%, до самого низкого уровня с конца мая. На минимуме индекс опускался до 1246,92 пункта.

Японская иена на международном рынке Форекс выросла к доллару почти на 1,5% на фоне продолжающихся спекуляций о том, что власти страны могут снова вмешаться, чтобы поддержать национальную валюту, а также после того, как бывший президент США Дональд в интервью Bloomberg Трамп указал на слабость биржевого курса иены.