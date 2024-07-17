К закрытию межбанка курс доллара вырос на 17 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро выросло на 34 копейки в покупке и на 35 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 17 июля: доллар и евро продолжают рост на межбанке
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Открытие 17 июля
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Закрытие 17 июля
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Изменения
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41,30/41,33
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41,47/41,49
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17 /16
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45,02/45,03
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45,36/45,38
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34/35
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,65 грн. Евро покупают за 44,90 грн., а продают за 45,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,70−41,85, евро — 45,55−45,80 грн.
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Источник: Минфин
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