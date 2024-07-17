Заемщики банков-банкротов погасили более 188 млн грн задолженности по кредитам

Сколько уплачено должниками

Всего за все время действия программ реструктуризации по состоянию на 1 июля 2024 года поступления от погашения реструктуризированных кредитов должниками банков в ликвидации составили 804,56 млн грн. В частности:

214,3 млн грн — поступления от погашения ипотечных кредитов физлиц по программе, утвержденной в 2018 году;

184,18 млн грн — поступления от погашения кредитов физлиц в соответствии с Условиями погашения кредитной задолженности во время действия военного положения;

свыше 406 млн грн — поступления от погашения кредитов хозяйствующих субъектов.

Если в период банковского кризиса предыдущих лет, должники пыталась уклоняться от выполнения обязательств, то сегодня все больше заемщиков ликвидируемых Фондом соглашаются на реструктуризацию.

Условия погашения кредитов

Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных — 5 тыс. грн — для кредитов более чем на 100 тыс. грн. Заемщик может полностью погасить кредит на льготных условиях в течение периода ликвидации банка. Остаток задолженности по реструктуризированным кредитам Фонд продает в последнюю очередь.

Для юрлиц и ФОП с августа 2023 действуют унифицированные условия реструктуризации, предусматривающие первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%. Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

На сегодняшний день более 80% юрлиц-клиентов банков, обратившихся к ликвидируемому Фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение и подписали соответствующий договор. Из них 99% выполняют условия ежемесячного погашения долга.