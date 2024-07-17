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17 июля 2024, 15:38 Читати українською

«Тайвань должен платить»: акции TSMC упали после заявления Трампа

Акции самой дорогой компании Тайваня TSMC начали падать после того, как Дональд Трамп, заявил, что эта страна ничего не платит за то, что Соединенные Штаты ей помогают. Об этом пишет Reuters.

Акции самой дорогой компании Тайваня TSMC начали падать после того, как Дональд Трамп, заявил, что эта страна ничего не платит за то, что Соединенные Штаты ей помогают.

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Заявление Трампа

Трамп напомнил, что Тайвань занял большую долю на рынке микросхем, но ничего не дает США за поддержку.

«Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту», — сказал Трамп в интервью 25 июня, опубликованном во вторник.

Соединенные Штаты являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, но у них нет официального оборонного соглашения, в отличие от того, что Вашингтон имеет с Южной Кореей и Японией. Однако США обязаны по закону предоставить Тайваню средства самообороны.

Реакция акций

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), крупнейшего в мире производителя микросхем, потеряли 2,4% в среду.

В 2024 году капитализация TSMC увеличилась на 78% и вскоре может достигнуть $1 трлн на фоне ажиотажа вокруг ИИ.

Источник: Минфин
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