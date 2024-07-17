Германия выделит 10 миллионов евро на восстановление детской больницы «Охматдет», существенно пострадавшей во время недавней российской атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра ФРГ по экономическому сотрудничеству и развитию Свени Шульце в интервью Rheinische Post.
Германия выделит на реконструкцию «Охматдета» 10 миллионов евро
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Куда пойдут деньги
Выделенные Германией средства пойдут на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.
«Разрушение детской больницы показывает, насколько безжалостно и бесчеловечно россия ведет эту агрессивную войну. Больше всего от этой войны страдают дети. Мы не должны и не будем признавать, что этого места исцеления онкобольных детей в Украине больше не существует», — заявила Шульце.
Отмечается, что немецкое Министерство развития имеет тесное партнерство с Охматдетом в рамках немецко-украинского сотрудничества в области здравоохранения.
«Мы предложили правительству Украины помочь восстановить больницу — чтобы дети могли быстро получить необходимое им срочное лечение», — продолжила министр.
Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.
Напомним
8 июля Россия запустила большое количество ракет по Украине. Одной из главных целей страны-агрессора стал Киев. В частности, кафиры попали по столичной детской больнице «Охматдет».
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