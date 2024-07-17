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17 июля 2024, 14:52 Читати українською

Германия выделит на реконструкцию «Охматдета» 10 миллионов евро

Германия выделит 10 миллионов евро на восстановление детской больницы «Охматдет», существенно пострадавшей во время недавней российской атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра ФРГ по экономическому сотрудничеству и развитию Свени Шульце в интервью Rheinische Post.

Германия выделит 10 миллионов евро на восстановление детской больницы «Охматдет», существенно пострадавшей во время недавней российской атаки.
Фото:antikor.com.ua

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Куда пойдут деньги

Выделенные Германией средства пойдут на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.

«Разрушение детской больницы показывает, насколько безжалостно и бесчеловечно россия ведет эту агрессивную войну. Больше всего от этой войны страдают дети. Мы не должны и не будем признавать, что этого места исцеления онкобольных детей в Украине больше не существует», — заявила Шульце.

Отмечается, что немецкое Министерство развития имеет тесное партнерство с Охматдетом в рамках немецко-украинского сотрудничества в области здравоохранения.

«Мы предложили правительству Украины помочь восстановить больницу — чтобы дети могли быстро получить необходимое им срочное лечение», — продолжила министр.

Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.

Напомним

8 июля Россия запустила большое количество ракет по Украине. Одной из главных целей страны-агрессора стал Киев. В частности, кафиры попали по столичной детской больнице «Охматдет».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SamBB
SamBB
17 июля 2024, 15:01
#
Цікаво буде поспостерігати за тендерами…
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