Эксклюзивные инвестиционные услуги для премиум-клиентов Ощадбанка

Теперь премиум-клиенты Ощадбанка имеют уникальную возможность заказать инвестиционное исследование, что поможет им сформировать персональный инвестиционный портфель в соответствии с риском-профилем и желаемой доходностью.

Из Oschadbank Premium Banking премиум-клиенты получат не просто информацию, но и практическую поддержку экспертов в формировании желаемого инвестиционного портфеля, а именно:

список денежных инструментов;

расчет потенциального уровня доходности;

профессиональную и понятную аналитику по каждому из инструментов;

профессиональные консультации специалистов по инвестициям;

помощь на всех этапах — от обращения к инвестированию.

Чтобы узнать больше о новой инвестиционной услуге, оставляйте заявку по ссылке или обращайтесь к премиум-менеджеру.

«Развитие услуг в премиум-сегменте — одно из стратегических направлений работы Ощадбанка. Мы понимаем потребности наших клиентов, поэтому стремимся реализовать комплексный подход для решения их финансовых вопросов. Новая услуга по предоставлению инвестиционных исследований будет способствовать существенному расширению инвестиционных инструментов и поможет принять решение о формировании собственного портфеля», — прокомментировал Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

«Персональные инвестиционные портфели — уникальная услуга на банковском рынке Украины, внедренная с учетом лучших международных банковских практик. Благодаря ей наши премиум-клиенты получат не только индивидуально сформированные портфели, но и постоянную профессиональную поддержку в этом вопросе. Таким образом, они смогут чувствовать себя уверенно при работе с финансовыми инструментами и будут развивать свои собственные компетенции в инвестировании», — отметил Дмитрий Соловьев, начальник управления организации работы с премиум-клиентами Ощадбанка.

Напомним, что с ноября 2023 года держатели премиальных карт Ощадбанка Mastercard World Elite и Visa Infinite получают аналитические обзоры финансовых рынков, включающие в себя информацию о:

изменений монетарной и валютной политики НБУ;

прогнозов важных экономических и финансовых показателей и крупнейших стран мира;

ситуации и главные события на украинском и международных финансовых рынках (фондовых, валютных, рынках облигаций);

альтернативных инвестиционных возможностей

Третий год подряд Ощадбанк получает награду за лучший премиальный банкинг (Ukraine's Best Domestic Private Bank) от международного аналитического издания Euromoney, за качество предложений для клиентов и высокие бизнес-показатели. Развитие инвестиционных услуг является логичным шагом в формировании премиального сервиса в соответствии с международными стандартами.