В Украине из-за роста потребления от жары четыре очереди отключений начнут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
Укрэнерго из-за жары усилит ограничение электроэнергии до 22:00
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Графики отключений
«17 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение суток», — ранее говорилось в сообщении.
Так, с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.
С 17:00 до 22:00 во время вечернего пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно, что означает ограничение до 70% потребителей.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
Всім чи як завжди вибірково, бо депутатам треба світло?