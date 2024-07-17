Укрэнерго из-за жары усилит ограничение электроэнергии до 22:00

«17 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение суток», — ранее говорилось в сообщении.

Так, с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.

С 17:00 до 22:00 во время вечернего пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно, что означает ограничение до 70% потребителей.