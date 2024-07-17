Курс валют на 17 июля: доллар в банках подскочил на 18 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 9 копеек по покупке и не изменился в продаже. Евро подорожало на 5 копеек в покупке и на 10 копеек продаж.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,60 грн. Евро покупают за 44,55 грн, а продают за 45,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,70, евро — 45,25−45,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,02−44,03 грн/евро.

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