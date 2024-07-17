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17 июля 2024, 12:23 Читати українською

НБУ аннулировал лицензию финансовой компании «Голден Коин»

Нацбанк аннулировал ООО «ФК «Голден Коин» (ЕГРПОУ 44245822) лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, лизинг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк аннулировал ООО «ФК «Голден Коин» (ЕГРПОУ 44245822) лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, лизинг.
Фото: depositphotos

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Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 15 июля 2024 года. Оно вступило в силу с 16 июля 2024 года.

Предыстория

10 июня 2024 года к указанному учреждению была применена мера воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Мероприятие влияния применено в связи с неподачей в Национальный банк файла с показателями отчетности FR0 «Данные финансовой отчетности» за I квартал 2024 года в сроки, определенные в колонке 5 приложения 5 к Правилам составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением Правления НБУ от 25 ноября 2021 г. № 123 (с изменениями). Нарушение устранено не было.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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