Япония передаст $3,3 млрд Украине с доходов от замороженных активов рф

Что известно

По данным дипломатических источников, эта сумма составляет более 6% от общей суммы поддержки в $50 миллиардов. Япония спешит завершить разработку системы реализации пособия к концу года.

Ожидается, что G7 обсудит и достигнет совместного соглашения в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков G20, которая состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в конце июля.

Соединенные Штаты и Европейский союз, играющие ведущую роль в использовании замороженных активов росии, внесут по $20 миллиардов из $50 миллиардов. Остальные $10 миллиардов разделят между собой Япония, Великобритания и Канада.

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