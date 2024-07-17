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17 июля 2024, 11:37 Читати українською

Украинский стартап Aspichi вышел на рынок США

Украинский стартап Aspichi объявил о партнерстве с американской медицинской организацией Rocky Mountain Care, чтобы улучшить психическое здоровье пациентов с помощью VR технологий. Об этом пишет AIN.UA.

Украинский стартап Aspichi объявил о партнерстве с американской медицинской организацией Rocky Mountain Care, чтобы улучшить психическое здоровье пациентов с помощью VR технологий.

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Что известно

Медицинское учреждение исследовало VR-продукт Luminify от Aspichi в лечении психологических расстройств, таких как тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство и получило положительные результаты.

Утверждается, что VR-терапия помогла значительно снизить симптомы тревоги и депрессии, улучшить самочувствие и рекреационную деятельность.

После столь успешного исследования Rocky Mountain Care решила стать клиентом Aspichi и расширить решения для VR-терапии на другие свои медучреждения, оказывающие послеоперационную помощь и услуги по поддержанному проживанию.

Справка

Aspichi — украинский стартап, разрабатывающий решения по виртуальной реальности. Он инкорпорирован в Делавере, но R&D находится в Киеве. Команда работает над VR-платформой для интерактивного стриминга 360-градусного пространственного видео и аудио в VR-шлеме. Это позволяет воспроизвести реальность в шлеме в реальном времени и предоставить пользователям возможность коммуницировать.

Источник: Минфин
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