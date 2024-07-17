Украина получит 200 миллионов евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности

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Подробности

«ЕБРР является лидером в поддержке инициатив по обеспечению стабильности функционирования энергетического сектора Украины. Благодарен за понимание насущных потребностей Украины и принятие необходимых решений. Подписание является важным шагом для усиления энергетической стабильности Украины в условиях войны», — отметил Марченко.

По состоянию на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти 4 млрд евро. Банк значительно увеличил объемы финансирования Украины с тех пор, как россия начала полномасштабную войну, и намерена продолжать инвестировать в Украину от 1,5 до 2 млрд евро ежегодно.