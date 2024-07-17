За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 562510 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 июля: 1110 российских оккупантов, 11 танков и 31 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 562510 (+1110) человек,
- танков — 8238 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 15871 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 15411 (+43) ед,
- РСЗО — 1120 (+1) ед,
- средства ПВО — 893 (+1) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12224 (+31),
- крылатые ракеты — 2398 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20741 (+61) ед,
- специальная техника — 2586 (+9)
Источник: Минфин
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