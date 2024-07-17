Рынок криптовалют вырос на 37,3% за первые шесть месяцев 2024 года — отчет Binance Research

После взлета в 2023 году, общая капитализация криптовалютного рынка продолжала расти в первой половине 2024 года, завершив период на уровне примерно $2,27 триллиона, что представляет собой годовой прирост на 37,3%. Об этом говорится в отчете Binance Research.

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Как изменился рынок

Наибольший рост произошел в первом квартале, когда рынок криптовалют увеличился на значительные 60,2%. Второй квартал был относительно сложнее, ведь рынок криптовалют потерял часть доходов, упав на 14,3%.

Layer-1 (L1) начали год мощно, причем Bitcoin продолжал увеличивать свою рыночную доминацию после четвертого халвинга, запуска протокола Runes и одобрения спотовых ETF в США (которые уже привлекли более $14 миллиардов). Ethereum продемонстрировал значительный рост рестейкинга и обновление EIP-4844, BNB Chain продолжил работу над opBNB и Greenfield, тогда как Solana отличилась в пространстве мемкоинов и запустила блокчейн-связи («blinks»).

Layer-2 («L2») имели сезон аирдропов, особенно для проектов с нулевым разглашением знаний («zk»). Обещания стимулов принесли большие капиталовложения в L2-цепи, увеличив общую заблокированную стоимость (TVL) до $43 миллиардов, что представляет собой прирост на 90% за первые 6 месяцев.

Децентрализованные финансы (DeFi) получили значительный приток капитала в 2024 году, повысив общую заблокированную стоимость (TVL) на 72,8% с начала года до $94,1 миллиарда по сравнению с $54,4 миллиарда в начале года. Этот рост принес пользу практически всем секторам DeFi, включая как главные, так и нишевые рынки.

Рынок стейблкоинов продемонстрировал значительное восстановление, и сейчас мы всего на 14,5% пика в апреле 2022 года, перед крахом TerraUSD (UST). По состоянию на 30 июня 2024 года капитализация рынка стейблкоинов составила $161 миллиард, что является самым высоким показателем за последние два года. Хотя USDT от Tether продолжает доминировать, рыночная доля USDC от Circle и USDe от Ethena растет.

NFT рынки имели турбулентное первое полугодие с падением объемов продаж и значительным снижением цен основных проектов. Blur сохранял свою доминацию благодаря аирдропу токена Blast, тогда как Pudgy Penguins добились успеха со своими физическими игрушками. Bitcoin NFT также продолжали сиять.

SocialFi продолжал развиваться, с объявлением Lens Protocol о запуске их новой zk-цепи, Lens Network. Farcaster продолжал рост пользователей после запуска Frames, а friend.tech выпустил свой токен и v2. Игра в торговые карты Fantasy.top также была заметным событием.

Web3 гейминг имел сильный первый квартал, но во втором квартале токены игровых проектов значительно снизились в капитализации вместе с остальным рынком альткоинов. Однако, несмотря на падение цен, показатели роста пользователей были на самом высоком уровне, с такими проектами, как Pixels и Hamster Kombat, которые смогли привлечь большое количество игроков благодаря обещаниям аирдропов токенов.

Другие видные сферы включают мемкоины, искусственный интеллект (AI) и децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePIN). Эти сектора продолжали вызывать сильный интерес у инвесторов и более широкого сообщества в первой половине 2024 года.