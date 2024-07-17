Рада приняла закон о параллельном импорте лекарств

Верховная Рада во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 11173 относительно параллельного импорта лекарственных средств. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Что известно

«За» соответствующий закон проголосовал 281 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта № 11173 является повышение доступности лекарственных средств для населения путем досрочного запуска института параллельного импорта.

Что это даст

По мнению народных депутатов, это поспособствует повышению конкуренции и снижению цен на лекарства.

Возможность параллельного импорта в Украину предусмотрена новой редакцией закона № 2469-IX от 28 июля 2022 года «О лекарственных средствах», который вступит в силу через 30 месяцев после завершения военного положения.

Из-за острой необходимости в механизме параллельного импорта именно сейчас, в условиях войны, благодаря принятию Радой закона эти механизмы будут введены с 1 января 2025 года.

Законопроектом предлагается внести изменения в действующий закон Украины от 04.04.1996 г. № 123 о регулировании параллельного импорта лекарственных средств. В частности, предусмотреть норму, разрешающую ввоз на территорию Украины лекарственных средств как параллельный импорт в установленном законодательством порядке.

Также предлагается разрешить, чтобы лекарственные средства, закупленные таким образом, могли не отвечать требованиям маркировки препаратов, предусмотренных ст. 12 закона № 123.

Законопроектом предусмотрено создание: