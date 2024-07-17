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17 июля 2024, 9:28 Читати українською

Украина рассчитывает получить следующие 4,1 млрд евро помощи от ЕС в сентябре — Минэкономики

Украина предприняла все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных планом программы Ukraine Facility, и направила соответствующий запрос на 4,1 млрд евро в Еврокомиссию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Украина предприняла все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных планом программы Ukraine Facility, и направила соответствующий запрос на 4,1 млрд евро в Еврокомиссию.
Фото:gmk.center

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Что известно

Положительная оценка выполнения индикаторов Европейским Союзом позволит Украине получить следующую часть макрофинансовой поддержки в размере 4,11 млрд евро в сентябре этого года.

В июле Европейская комиссия должна проработать и подтвердить отчет о выполнении Украиной индикаторов второго квартала 2024 года. После этого в течение следующих двух месяцев страны-члены должны утвердить решение о предоставлении соответствующих средств Украине.

Выполнение индикаторов

В течение второго квартала 2024 года Украина выполнила 9 индикаторов, предусмотренных Планом для Ukraine Facility. Речь идет о так шагах как:

  • одобрение плана цифровизации Государственной таможенной службы
  • одобрение Бюджетной декларации на 2025−2027 годов
  • одобрение Плана мер по реализации Дорожной карты по реформированию управления публичными инвестициями
  • назначение нового руководителя НАПК
  • вступление в силу Закона о корпоративном управлении для государственных компаний
  • пересмотр нормативно-правовой базы о Бюро экономической безопасности
  • разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату
  • принятие Стратегии термомодернизации зданий на период до 2050 года и Плана мер по ее реализации
  • вступление в силу стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года.

Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в ноябре 2024 года, в том числе 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование.

В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

Программа Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики. Это включает как частные, так и публичные инвестиционные проекты, направленные на восстановление и развитие Украины.

Поддержка ЕС будет способствовать устойчивости Украины в борьбе с российской агрессией и поможет обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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