Украина предприняла все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных планом программы Ukraine Facility, и направила соответствующий запрос на 4,1 млрд евро в Еврокомиссию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Украина рассчитывает получить следующие 4,1 млрд евро помощи от ЕС в сентябре — Минэкономики
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Положительная оценка выполнения индикаторов Европейским Союзом позволит Украине получить следующую часть макрофинансовой поддержки в размере 4,11 млрд евро в сентябре этого года.
В июле Европейская комиссия должна проработать и подтвердить отчет о выполнении Украиной индикаторов второго квартала 2024 года. После этого в течение следующих двух месяцев страны-члены должны утвердить решение о предоставлении соответствующих средств Украине.
Выполнение индикаторов
В течение второго квартала 2024 года Украина выполнила 9 индикаторов, предусмотренных Планом для Ukraine Facility. Речь идет о так шагах как:
- одобрение плана цифровизации Государственной таможенной службы
- одобрение Бюджетной декларации на 2025−2027 годов
- одобрение Плана мер по реализации Дорожной карты по реформированию управления публичными инвестициями
- назначение нового руководителя НАПК
- вступление в силу Закона о корпоративном управлении для государственных компаний
- пересмотр нормативно-правовой базы о Бюро экономической безопасности
- разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату
- принятие Стратегии термомодернизации зданий на период до 2050 года и Плана мер по ее реализации
- вступление в силу стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года.
Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить 4 млрд евро в ноябре 2024 года, в том числе 1,5 млрд евро составит грантовое финансирование.
В 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.
Программа Ukraine Facility
Программа Ukraine Facility будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики. Это включает как частные, так и публичные инвестиционные проекты, направленные на восстановление и развитие Украины.
Поддержка ЕС будет способствовать устойчивости Украины в борьбе с российской агрессией и поможет обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе.
Комментарии