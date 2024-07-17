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17 июля 2024, 9:03 Читати українською

МВФ сохранил прогноз по росту мировой экономики на 2024 год. На 2025 год прогноз улучшили

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста глобального ВВП на уровне 3,2% в 2024 году и повысил прогноз на 2025 год на 0,1 п.п. до 3,3%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на обновленный доклад МВФ «Перспективы развития мировой экономики», пишет LIGA.net.

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста глобального ВВП на уровне 3,2% в 2024 году и повысил прогноз на 2025 год на 0,1 п.
Фото:depositphotos

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Прогноз МВФ

В течение следующих двух лет мировую экономику ожидает умеренный рост на фоне снижения активности в США, стабилизации экономики в Европе и укрепления потребления и экспорта в Китае, говорится в отчете.

Прогноз роста США на 2024 год снижен на 0,1 п.п. до 2,6%, что отражает более медленное, чем ожидалось, потребление в первом квартале. Прогноз по США на 2025 год остался без изменений — 1,9%.

МВФ значительно повысил свой прогноз роста ВВП Китая до 5%, с 4,6% в апреле из-за возобновления частного потребления в первом квартале и увеличения экспорта. В 2025 году экономика Китая замедлится до 4,5% годового роста.

Прогноз по еврозоне пересмотрен на 0,1 п.п. до 0,9% в 2024 году (в 2025 — 1,5%, без изменений).

В МВФ считают, что ситуация в Европе стабилизировалась и будет улучшаться благодаря сектору услуг, росту зарплат и инвестициям.

Прогноз роста экономики Японии на 2024 г. был снижен до 0,7% с 0,9%, что частично связано со слабыми частными инвестициями в первом квартале.

МВФ предупредил о краткосрочных рисках повышения глобальной инфляции из-за высоких цен на услуги, роста зарплат в трудоемких секторах и восстановления торговой и геополитической напряженности.

Также в МВФ считают, что возможны изменения в экономической политике в результате многочисленных выборов в этом году, которые могут иметь негативные последствия для остального мира.

Источник: Минфин
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