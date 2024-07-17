Международный валютный фонд сохранил прогноз роста глобального ВВП на уровне 3,2% в 2024 году и повысил прогноз на 2025 год на 0,1 п.п. до 3,3%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на обновленный доклад МВФ «Перспективы развития мировой экономики», пишет LIGA.net.
МВФ сохранил прогноз по росту мировой экономики на 2024 год. На 2025 год прогноз улучшили
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Прогноз МВФ
В течение следующих двух лет мировую экономику ожидает умеренный рост на фоне снижения активности в США, стабилизации экономики в Европе и укрепления потребления и экспорта в Китае, говорится в отчете.
Прогноз роста США на 2024 год снижен на 0,1 п.п. до 2,6%, что отражает более медленное, чем ожидалось, потребление в первом квартале. Прогноз по США на 2025 год остался без изменений — 1,9%.
МВФ значительно повысил свой прогноз роста ВВП Китая до 5%, с 4,6% в апреле из-за возобновления частного потребления в первом квартале и увеличения экспорта. В 2025 году экономика Китая замедлится до 4,5% годового роста.
Прогноз по еврозоне пересмотрен на 0,1 п.п. до 0,9% в 2024 году (в 2025 — 1,5%, без изменений).
В МВФ считают, что ситуация в Европе стабилизировалась и будет улучшаться благодаря сектору услуг, росту зарплат и инвестициям.
Прогноз роста экономики Японии на 2024 г. был снижен до 0,7% с 0,9%, что частично связано со слабыми частными инвестициями в первом квартале.
МВФ предупредил о краткосрочных рисках повышения глобальной инфляции из-за высоких цен на услуги, роста зарплат в трудоемких секторах и восстановления торговой и геополитической напряженности.
Также в МВФ считают, что возможны изменения в экономической политике в результате многочисленных выборов в этом году, которые могут иметь негативные последствия для остального мира.
Комментарии