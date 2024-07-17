17 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Укрэнерго: 17 июля в отдельные часы будут выключать до 70% потребителей одновременно
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Графики отключений
«17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток», — говорится в сообщении.
Так, с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.
С 17:00 до 22:00 во время вечернего пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно, что означает ограничение до 70% потребителей.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
p. s.для «геніїв» котрі накупили зарядні станції для холодильників, щасти встигати їх заряджати за пару годин з світлом і платити х2 до оплати електроенергії))0
о, москалику, в тебе навіть з арифметикою погано