Укрэнерго: 17 июля в отдельные часы будут выключать до 70% потребителей одновременно

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Графики отключений

«17 июля меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток», — говорится в сообщении.

Так, с 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. с 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.

С 17:00 до 22:00 во время вечернего пика потребления будут задействованы четыре очереди отключений одновременно, что означает ограничение до 70% потребителей.