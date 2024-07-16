К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 16 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 16 июля: доллар и евро продолжают расти на межбанке
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Открытие 16 июля
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Закрытие 16 июля
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Изменения
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41,14/41,19
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41,30/41,33
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1 6/14
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44,80/44,85
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44,96/44,97
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16/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,92−41,45 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 44,25 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,46−41,60, евро — 44,20−45,40 грн.
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Источник: Минфин
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