В еврозоне впервые за два года растет спрос на кредиты

В еврозоне впервые за два года фиксируют рост спроса на ипотечные и потребительские кредиты . Это обусловлено падением цен на недвижимость и снижением стоимости заимствований. Об этом пишет Financial Times, передает ЭП.

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В ЕЦБ заявили, что изменение ситуации на рынке жилья, особенно в Германии, явилось главным фактором восстановления спроса.

В прошлом году цены на жилье в Германии упали на 8,4%, что является одним из самых больших падений в Еврозоне, где цены в среднем снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом.

Издание подчеркивает, что оживление спроса на кредиты поддерживает восстановление экономики еврозоны, но увеличение объемов заимствований может также способствовать сохранению высокой инфляции, что усугубляет осторожность политиков по снижению процентных ставок.

Спрос на кредиты со стороны бизнеса продолжает падать седьмой квартал подряд из-за снижения инвестиционной активности и повышения ставок по корпоративным кредитам.

Во втором квартале банки несколько смягчили условия кредитования домохозяйств, в то же время усилив их для бизнеса, особенно по кредитам на коммерческую недвижимость.