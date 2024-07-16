USD/CHF: что ограничивает рост франка

По мнению аналитиков AMarkets пара USD/CHF незначительно снижается в ходе азиатской сессии вторника и тестирует отметку 0.8950. Пара торгуется без существенных изменений с конца прошлой недели, в то время как участники рынка пытаются оценить будущие действия двух регуляторов с учетом последних отчетов по инфляции.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным из США, индекс потребительских цен в июне снизился с 3.3% до 3% в годовом выражении и достиг нового многолетнего минимума. Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отмечал, что регулятор готовится перейти к «голубиной» риторике, но для этого требуется больше «хороших» данных. После выхода статистики участники рынка пересмотрели ожидания относительно сроков начала смягчения американской монетарной политики и теперь оценивают вероятность того, что регулятор начнет снижать ставку в сентябре, более чем в 90%. Между тем, рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что Федеральная резервная система США может начать смягчение монетарной политики уже в этом месяце (заседание центрального банка запланировано на 30−31 июля). Сегодня в 12:30 GMT в центре внимания трейдеров будут находиться данные по розничным продажам в США. Еще один слабый отчет, указывающий на снижение потребительской активности, может стать дополнительным сигналом для ФРС рассмотреть возможность более оперативного отказа от жесткой монетарной политики.

Что касается перспектив швейцарской монетарной политики, глава Национального банка Швейцарии (НБШ) Томас Джордан заявил на прошлой неделе, что рассчитывает на продолжение дезинфляционного тренда в экономике при поддержке сильной национальной валюты. В июне индекс потребительских цен в Швейцарии снизился с 1.4% до 1.3% в годовом выражении, после чего руководство банка подтвердило намерения продолжать проводить «голубиную» монетарную политику. В июне Национальный банк Швейцарии объявил о снижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 1.25%, в то время как ФРС продолжает удерживать ставку на уровне 5.5%. Учитывая, что НБШ может пойти на очередное снижение ставки раньше ФРС, пара USD/CHF сохраняет потенциал для роста.

USD/CHF Buy Stop 0.8970 TP 0.9050 SL 0.8940

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По материалам AMarkets