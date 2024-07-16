Приватбанк будет предоставлять беспроцентные кредиты на покупку солнечных или ветряных электростанций для жилых домов

Приватбанк начинает кредитную программу «Источники Энергии» для украинцев, которые планируют установить солнечные и ветровые электростанции. Государство полностью компенсирует процентную ставку по таким кредитам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, каждый украинец сможет оформить в банке кредит для приобретения альтернативных источников электроэнергии.

Получить кредит могут физические лица на покупку и установку солнечных или ветровых гибридных систем энергоснабжения (мощностью до 10 кВт) для жилого дома или коттеджа общей площадью не более 250 кв.м.

Приватбанк кредитует без залога сроком от 1 до 5 лет. Сумма кредита составляет от 100 до 480 тыс. грн, авансовый взнос от 10% от стоимости оборудования.

Оформить льготный кредит в Приватбанке можно с 20 июля 2024 г.