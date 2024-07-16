Большинство немцев испытывают ухудшение условий жизни после ухода Меркель — опрос

Большинство немцев считают, что условия жизни в их стране ухудшились после того, как бывший канцлер Ангела Меркель покинула свой пост в 2021 году после 16 лет у власти. Как пишет «Европейская правда», об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения YouGov.

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Что говорят немцы

Согласно опросу, 61% считают, что условия жизни в Германии ухудшились после ухода Меркель из политики в декабре 2021 года, в то же время 25% считают, что они остались примерно такими же, как и раньше.

Респонденты, видящие ухудшение ситуации, в большинстве своем связывают это, по крайней мере частично, с работой коалиционного правительства Германии во главе с Олафом Шольцом.

В частности, 28% опрошенных указывают на «плохое правительство» Шольца, в то же время 15% объясняют ухудшение ситуации внешними факторами. Для более половины респондентов оба фактора играют определенную роль.

Как указывает YouGov, опрос длился с 28 июня по 3 июля онлайн и охватил 2030 человек. Выборка отображает такие параметры, как возраст, пол, религия, поведение во время голосования, образование и политические интересы.