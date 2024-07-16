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16 июля 2024, 16:40 Читати українською

Торги Ethereum-ETF могут начаться 23 июля

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала понять, что утверждение биржевых фондов на Ethereum, скорее всего, произойдет к 22 июля, согласно сообщению инсайдеров отрасли. Об этом пишет investing.com.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала понять, что утверждение биржевых фондов на Ethereum, скорее всего, произойдет к 22 июля, согласно сообщению инсайдеров отрасли.

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Информация от инсайдеров

Регулятор проинформировал по крайней мере 3 из 8 фирм о том, что они, вероятно, получат окончательное разрешение на внедрение этих новых фондов в следующий вторник, 23 июля.

Инсайдеры отрасли заявили, что регулирующие органы поручили им представить окончательные проспекты эмиссии к концу этой недели. Если эти документы будут соответствовать необходимым критериям, ожидается, что SEC одобрит эмитентам официальную «дату вступления в силу» новых фондов в понедельник, 22 июля.

Что заявил аналитик Bloomberg

Эрик Балчунас, старший аналитик по ETF в Bloomberg, написал в социальной сети X, что запуск новых спотовых ETF на эфириум прогнозируется на 23 июля.

Согласно сообщению Балчунаса, SEC уже ответила эмитентам, предписав им вернуть окончательные документы по форме S-1, включая сборы, к среде. Ожидается, что в понедельник после закрытия рынка регулятор подаст запрос на вступление в силу, что подготовит почву к ожидаемому запуску фондов уже во вторник.

Ожидание на запуск ETH-ETF

Крупнейшие игроки Уолл-стрит, включая BlackRock и Fidelity National Financial Inc, уже несколько недель ведут переговоры с SEC, стремясь как можно скорее запустить свои спотовые ETH-ETF.

Новые финансовые продукты становятся все ближе к вероятному запуску в США после того, как в конце мая SEC одобрила основные документы, поданные заявителями. Однако прежде чем эти новые предложения смогут торговаться на биржах, SEC также должна одобрить поданные заявителями документы по форме S-1.

Продвижение ETF на эфириум происходит после успешного запуска спотовых ETF на биткоин в январе. С тех пор многие финансовые институты боролись за право представить ETF, позволяющие инвесторам спекулировать на цене эфириума без необходимости покупать криптовалюту напрямую.

Источник: Минфин
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