Укрпочта анонсировала новый почтовый набор в поддержку украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Укрпочта анонсировала новый почтовый набор с марками для поддержки украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно о выпуске

На нем — 6 марок: «Дзюдо», «Трудная атлетика», «Фехтование», «Гребля на байдарках и каноэ», «Теннис» и «Шаровая стрельба».

Тираж блока — 100 000 экземпляров, из них 6000 неперфорированных с надпечаткой для владельцев филабонементов «Эксклюзив».

Цена блока — 150 грн.