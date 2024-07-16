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16 июля 2024, 15:10 Читати українською

Укрпочта анонсировала новый почтовый набор в поддержку украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Укрпочта анонсировала новый почтовый набор с марками для поддержки украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. Об этом говорится в сообщении компании.

Укрпочта анонсировала новый почтовый набор с марками для поддержки украинских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
tckgoblinu
tckgoblinu
16 июля 2024, 15:22
#
З одного боку — класно.

З іншого боку, гобліни з тцк пакують щуплих цивільних, тоді як витривалі і сильні спортсмени в нас заброньовані, зручно))

Одні - ухилянти, другі - спортсмени, і по Конституції всі мають рівні права і обов`язки, рівність аж зашкалює :)
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