Укрпочта анонсировала новый почтовый набор с марками для поддержки украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. Об этом говорится в сообщении компании.
Укрпочта анонсировала новый почтовый набор в поддержку украинских спортсменов на Олимпиаде-2024
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Что известно о выпуске
На нем — 6 марок: «Дзюдо», «Трудная атлетика», «Фехтование», «Гребля на байдарках и каноэ», «Теннис» и «Шаровая стрельба».
Тираж блока — 100 000 экземпляров, из них 6000 неперфорированных с надпечаткой для владельцев филабонементов «Эксклюзив».
Цена блока — 150 грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
З іншого боку, гобліни з тцк пакують щуплих цивільних, тоді як витривалі і сильні спортсмени в нас заброньовані, зручно))
Одні - ухилянти, другі - спортсмени, і по Конституції всі мають рівні права і обов`язки, рівність аж зашкалює :)