Цены на золото приближаются к своему максимуму

Цены на золото выросли, оказавшись в пределах видимости новых пиков на фоне возросших надежд на то, что ФРС начнет снижать ставку с сентября. Об этом пишет Bloomberg.

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Рост цен

Цена на спотовое золото выросла на 0,2% до $2427,77 за унцию, фьючерс на золото с истекающим сроком в августе подорожал на 0,1% до $2 432,30 за унцию.

Спотовые цены сейчас отстают менее чем на $30 от рекордного максимума $2450, достигнутого в конце мая.

Причины

Недавний рост цен на желтый металл был вызван, главным образом, ростом надежд на то, что ФРС начнет снижать ставку к сентябрю, после слабых данных по инфляции и несколько «голубиных» сигналов со стороны центрального банка США.

Глава ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил, что у банка появилась уверенность в том, что инфляция снижается. Хотя он не стал напрямую сообщать о снижении ставки, рынок воспринял его комментарии как сигнал о том, что снижение ставки уже близко.

Замечено, что трейдеры полностью игнорируют ожидания того, что ФРС сохранит ставку на прежнем уровне в сентябре, и теперь оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов почти в 90%, согласно инструменту CME Fedwatch.