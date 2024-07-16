Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в знак поддержки покроет из собственного бюджета взносы Украины на 2024 год и партнерские собрания ряда своих органов, а также задолженность Украины за 2022 год и предыдущие годы. В общей сложности речь идет о выделении почти 285 тыс. евро. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
ОЭСР выделяет Украине около 285 тыс. евро для покрытия взносов и сборов за членство в ряде своих органов
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Уплата взносов
В частности, этими деньгами будут уплачены взносы Украины в:
- Международный транспортный форум
- Комитет стали
- Семенных схем ОЭСР и Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей
- Комитет по вопросам конкуренции
- Комитет публичного управления
- Комитет по вопросам МСП и предпринимательства
- Инклюзивный механизм инициативы по размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
- Инвестиционный комитет на расширенной сессии
- Рабочую группу по вопросам борьбы со взяточничеством.
Источник: Минфин
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