ОЭСР выделяет Украине около 285 тыс. евро для покрытия взносов и сборов за членство в ряде своих органов

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в знак поддержки покроет из собственного бюджета взносы Украины на 2024 год и партнерские собрания ряда своих органов, а также задолженность Украины за 2022 год и предыдущие годы. В общей сложности речь идет о выделении почти 285 тыс. евро. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.