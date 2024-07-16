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16 июля 2024, 13:36 Читати українською

Оживленные дискуссии и инвесторские инсайды: какой была конференция Agro Invest Day 2024

Главная конференция для участников украинского рынка земли прошла 11 июля в Киеве. Она собрала представителей государственных органов, экспертов рынка, инвесторов, предпринимателей и всех, кого интересуют инвестиции в сельскохозяйственные земли.

Главная конференция для участников украинского рынка земли прошла 11 июля в Киеве.

Рассказываем, каким был и чем запомнился Agro Invest Day в 2024 году.

Аналитика из первых уст

Конференция стартовала с выступления уважаемого гостя, заместителя начальника управления — начальника отдела рынка земель Управления рынка и оценки земель Госгеокадастра Александра Полищука. Он дал краткую оценку результатов работы рынка земли за 3 года, рассказал о влиянии рынка земли на сельскохозяйственный сектор и экономику страны в целом, а также о возможных последствиях и ожиданиях от допуска юридических лиц к рынку земли. Участники конференции также узнали, как могут быть защищены права собственников земли и как предотвратить злоупотребления.

Выступление Александра Полищука стало еще одним шагом к улучшению отношений между арендодателями земли, фермерами, инвесторами и государственными органами.

Важный доклад гостей Agro Invest Day подготовила вице-президент Нотариальной палаты Украины Инна Бернацкая. Она рассказала о:

  • особенности нотариального удостоверения сделок в земельной сфере;

  • как обеспечить прозрачность и правовую чистоту сделок;

  • оформление и проверку договоров купли-продажи, дарения, аренды;

  • презентовала обзор основных законов и подзаконных актов, регулирующих нотариальное удостоверение земельных соглашений;

  • обозначила требования к перечисленным документам.

Выступления представителей госорганов на конференции были важными для всех участников, получивших возможность из первых уст узнать важные для функционирования рынка земли нюансы.

О чем рассказали топовые эксперты

Одна из важных тем конференции была посвящена главным ошибкам при заключении сделок аренды и купли-продажи. Спикером выступил Дмитрий Навроцкий, заместитель председателя Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по земельному аграрному праву.

Эксперт подготовил подробную презентацию по аспектам правильности подписания и оформления договоров. Для инвестирования в такой актив как земля необходима хорошая правовая осведомленность и понимание последних изменений в земельном законодательстве. Это поможет избежать ошибок при, например, заключении сделок аренды. Специалист рассказал о том, какие данные об арендодателях, владельцах земли и предпринимателях нужно проверить прежде, когда нужна консультация с адвокатами и юристами, как правильно оформлять договор.

Участникам Agro Invest Day в этом году особенно запомнились дискуссии, в ходе которых они вместе с экспертами искали ответы на множество важных для инвесторов вопросов.

Дискуссия «Когда украинская земля будет стоить как в Польше?» была настолько резвой, что даже превысила тайминг. Модератор Дмитрий Карпиловский, инвестор и соучредитель УкрИнвестКлуба, начал разговор по контраверсионному вопросу — Какова справедливая стоимость аренды, от чего зависит и как получить из нее максимум? Свою цену назвал каждый спикер, обосновав свое мнение. Затем в ходе доклада спикеры раскрыли подходы и стратегии своих компаний, ведь у инвесторов сейчас более широкие варианты выбора, с кем сотрудничать.

Участниками этой дискуссии стали:

  • Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений «МХП» «Volodar»;

  • Андрей Усенко, СЕО и основатель «Твоє Коло», совладелец КУА Профит;

  • Владимир Радько, руководитель проекта KupyPai от Concorde Capital;

  • Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest. Эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат;

  • Александр Лихотоп, руководитель отдела проектов Прозорро.Продажи;

  • Сергей Крамаренко, эксперт по земельным инвестициям, автор проекта ПОЧВНО — Земельный Инвестиционный Фонд.

Вторая дискуссия стала логическим продолжением первой и дала дополнительные, более широкие ответы на перспективы развития рынка земли в Украине. Ее тема «Как лидеры украинского агро адаптируются к условиям военного времени?» Эксперты обсудили наибольшие угрозы и потребности агропроизводителей, перестройку логистики и изменение основных направлений экспорта, а также дальнейшие планы по земельному банку.

Спикерами в этой дискуссии были:

  • Олег Лазоренко, руководитель земельного банка АПГ АРНИКА;

  • Михаил Ризак, директор по взаимодействию с органами власти «НИБУЛОН».

Несколько слов об организаторах и партнерах

Это важное мероприятие для инвесторов в землю удалось провести благодаря слаженной работе организаторов, спонсоров и владельцев локации.

Организаторами выступили сайты Минфин и Finance.ua, а также Биржевой университет и компания «Твоє коло «. Мы благодарны UNIT.City, где состоялась конференция, за возможность провести событие безопасно и комфортно для гостей. 11 июля в часы проведения Agro Invest Day воздушная тревога в Киеве звучала трижды. Рады, что опасность была незначительной и все участники и спикеры смогли спокойно дискутировать, а организаторы держали руку на пульсе и готовы были обеспечить всех присутствующих всем необходимым.

К проведению конференции также присоединились партнеры: аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute, сервис инвестиций в землю Zeminvest, YouTube-канал о самых привлекательных предложениях для инвестирования.

УкрИнвестКлуб, сервис для покупки и продажи земли Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.

Вместе с Jack Daniel's и ICVD был проведен благотворительный аукцион, на котором гости могли поторговаться за три алкогольных напитка 80-х годов, которые были спасены из частных коллекций. Аукцион проводился в поддержку мобильного госпиталя.

Благодарим всех, кто присоединился, а также наших партнеров за надежную поддержку и помощь в проведении Agro Invest Day 2024.

Источник: Минфин
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