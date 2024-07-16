Отключение света становится обычным явлением для украинцев — The Economist

Из-за массированных атак россии на украинскую энергосистему, отключения света становятся для украинцев печальной реальностью. По словам издания The Economist, из-за значительных разрушений и нехватки средств на быстрое восстановление, дефицит электроэнергии будет вероятно и дальше. Украина потеряла 90% генерирующих мощностей.

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Враг уничтожает энергетику

С начала вторжения россия нанесла удары по тепловым, гидроэлектро- и даже солнечным электростанциям Украины, существенно сократив производство электроэнергии. Частичное восстановление дает только временное облегчение.

Хотя минувшей зимой Украине удалось частично восстановить мощности и пережить зиму с меньшими перебоями, атаки врага этого года снова обострили проблему.

Остаются только атомные электростанции, которые не разрушились, но их мощности не хватает, чтобы полностью удовлетворить потребности страны.

Украинцы адаптируются

Предприятия и жители вынуждены приспособиться к новой реальности. Закупаются дизельные генераторы, газовые турбины, аккумуляторные батареи.

Энергетики планируют к зиме восстановить еще 2−3 ГВт мощностей за счет ремонта поврежденных объектов и поставки подержанного оборудования из Европы.

Уничтожение критической инфраструктуры и нехватка ресурсов делают долгосрочное решение проблемы дефицита электроэнергии сложной задачей, которая потребует больших усилий и времени.