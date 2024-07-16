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16 июля 2024, 13:14 Читати українською

Отключение света становится обычным явлением для украинцев — The Economist

Из-за массированных атак россии на украинскую энергосистему, отключения света становятся для украинцев печальной реальностью. По словам издания The Economist, из-за значительных разрушений и нехватки средств на быстрое восстановление, дефицит электроэнергии будет вероятно и дальше. Украина потеряла 90% генерирующих мощностей.

Из-за массированных атак россии на украинскую энергосистему, отключения света становятся для украинцев печальной реальностью.

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Враг уничтожает энергетику

С начала вторжения россия нанесла удары по тепловым, гидроэлектро- и даже солнечным электростанциям Украины, существенно сократив производство электроэнергии. Частичное восстановление дает только временное облегчение.

Хотя минувшей зимой Украине удалось частично восстановить мощности и пережить зиму с меньшими перебоями, атаки врага этого года снова обострили проблему.

Остаются только атомные электростанции, которые не разрушились, но их мощности не хватает, чтобы полностью удовлетворить потребности страны.

Украинцы адаптируются

Предприятия и жители вынуждены приспособиться к новой реальности. Закупаются дизельные генераторы, газовые турбины, аккумуляторные батареи.

Энергетики планируют к зиме восстановить еще 2−3 ГВт мощностей за счет ремонта поврежденных объектов и поставки подержанного оборудования из Европы.

Уничтожение критической инфраструктуры и нехватка ресурсов делают долгосрочное решение проблемы дефицита электроэнергии сложной задачей, которая потребует больших усилий и времени.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 июля 2024, 14:27
#
Це все геноцид. (Мається на увазі не лише відключення ее, а й вся ця бусифікація, тарифи, податки і т.д. і т.п.). І все це бачуть всі так звані демократії в лиці США, ЄС та інші. І не просто бачуть та нічого не роблять, а таке враження, що ще й допомагають (((
Далі мабуть голод буде новою реальністю, потім цифрові гроші і т.д. Все по плану(
+
+15
Wless
Wless
16 июля 2024, 14:57
#
Телевізор проїв, холодильник проїв, магнітофон закордонний проїв, кофемолку теж проїв. Бойлер проїдаю. Світло то для багатих. Харків
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