Курс валют на 16 июля: доллар в банках подскочил на 10 копеек, евро — на 20 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 15 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро подорожало на 11 копеек в покупке и на 20 копеек продаж.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,35 грн. Евро покупают за 44,55 грн, а продают за 45,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,46, евро — 45,00−45,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,14−41,19 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,80−40,85 грн/евро.

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