НБУ хочет изменить инструкции по выполнению межбанковских платежных операций в гривне

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Уточнить сроки рассмотрения документов банка, которые подаются для получения разрешения на работу в системе электронных платежей (СЭП) по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета, и документы другого учреждения, которые подаются для включения его в список участников СЭП.

Предусмотреть право Нацбанка оставить без движения документы банка, которые подаются для получения разрешения на работу в СЭП по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета, и документов другого учреждения, которые подаются для включения ее в список участников СЭП, в случае предоставления неполного пакета документов или оформления и представление документов с нарушениями;

Обеспечить информирование банка и другого учреждения об оставлении документов без движения в течение трех рабочих дней со дня получения документов с указанием выявленных недостатков и срока их устранения;