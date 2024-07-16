Национальный банк предлагает внести изменения в Инструкцию по выполнению межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ хочет изменить инструкции по выполнению межбанковских платежных операций в гривне
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что предлагает НБУ
-
Уточнить сроки рассмотрения документов банка, которые подаются для получения разрешения на работу в системе электронных платежей (СЭП) по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета, и документы другого учреждения, которые подаются для включения его в список участников СЭП.
-
Предусмотреть право Нацбанка оставить без движения документы банка, которые подаются для получения разрешения на работу в СЭП по соответствующей модели обслуживания консолидированного корреспондентского счета, и документов другого учреждения, которые подаются для включения ее в список участников СЭП, в случае предоставления неполного пакета документов или оформления и представление документов с нарушениями;
-
Обеспечить информирование банка и другого учреждения об оставлении документов без движения в течение трех рабочих дней со дня получения документов с указанием выявленных недостатков и срока их устранения;
-
Предоставить право банку и другому учреждению подавать ходатайство в Национальный банк о продлении срока устранения недостатков;
-
Предусмотреть возможность восстановления срока рассмотрения документов, оставленных без движения, в случае исправления банком и другим учреждением выявленных недостатков;
-
Предоставить право Национальному банку возвращать документы банку и другому учреждению в случае неустранения недостатков в течение установленного срока.
Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам:
- проект постановления;
- анализ влияния проекта постановления;
- сравнительная таблица к проекту постановления.
Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений к 26 июля 2024 года.
Комментарии