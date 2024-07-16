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16 июля 2024, 8:52 Читати українською

«Сделано в Украине»: ЭКА за полгода поддержала украинский экспорт на 4,6 млрд грн

За первое полугодие 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) поддержало экспорт на 4,6 млрд грн. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

За первое полугодие 2024 года экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) поддержало экспорт на 4,6 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Поддержка экспортеров

«Экспортно-кредитное агентство Украины в первом полугодии увеличило объем поддержки экспорта почти в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Развитие несырьевого экспорта — одно из ключевых направлений экономической политики „Сделано в Украине“. И инструменты от ЭКА помогают достичь этих целей, в частности, страховку ЭКА банки признают достаточным залогом по упрощающему и удешевляющему его получению кредиту. Кроме того, сотрудничество с ЭКА уменьшает риски экспортера и банка, снижает стоимость финансирования и повышает возможности развития бизнеса», — отметила Свириденко.

Тройка регионов-лидеров по объемам поддержанного за полгода экспорта выглядит следующим образом:

  • Киев — 2,78 млрд грн,
  • Львовская область — 1,11 млрд грн.
  • Винницкая область — 234,2 млн грн.

В пятерку стран, в которые украинские производители в январе-июне продавали свою продукцию (по суммам заключенных и застрахованных контрактов) вошли Польша, ОАЭ, Азербайджан, Словакия и Германия.

Наиболее популярными экспортными товарами были молочные продукты, древесина и изделия из нее, игрушки, одежда и продукты переработки овощей.

Напомним

Инструменты Экспортно-кредитного агентства Украины — это один из элементов политики «Сделано в Украине», которую в феврале презентовал Президент Владимир Зеленский. Ее цель — поддержка несырьевого экспорта, развитие производств и привлечение инвестиций в реальный сектор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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