Укрэнерго: 16 июля графики отключений электроэнергии будут применять в течение суток

16 июля графики почасовых отключений электроэнергии планируют применять с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Графики отключений

Как отмечают в сообщении, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток.

По сообщению «Укрэнерго», с 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В другие часы будут действовать три очереди отключений.

Отмечается, что аварийные отключения в Харьковской области — отменены. Регион вернулся к графику почасовых отключений.