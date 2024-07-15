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15 июля 2024, 19:43 Читати українською

Литва перестает финансировать обучение украинских студентов

Литва перестает оплачивать обучение украинских студентов. В то же время, некоторые вузы берутся это делать самостоятельно. Об этом пишет литовское издание BNS, передает Liga.net.

Литва перестает оплачивать обучение украинских студентов.

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Прекращение финансирования касается новых студентов. Литва продолжит компенсировать оплату за обучение украинских студентов, принятых в литовские высшие учебные заведения, прибывшие в страну после начала российского вторжения в 2022 году.

«Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другое место», — добавили в правительстве Литвы.

После этих изменений украинцы, получившие среднее образование и сдавшие государственные экзамены в Литве, будут проходить тот же общий порядок вступления, что и граждане Литвы, и смогут претендовать на бюджетные места.

Некоторые высшие учебные заведения, несмотря на решение центральных властей, решили полностью или частично продолжать финансировать обучение украинцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Rubi0
Rubi0
15 июля 2024, 19:58
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Когда ЕС начнет признавать украинские дипломы? Зачем с 2007 года внедряли болонскую систему с магистрами и бакалаврами в вузах? Зачем все эти ассоциации с ЕС и 38 будапештиков Зеленского если спустя уже почти 20 лет ЕС не признают дипломы хотя бы топ 5 вузов Украины?
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Злий Інвестор
Злий Інвестор
15 июля 2024, 21:18
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Тобто рішення не вчити безкоштовно українців приняли не літовськи платники податків, а побажала зробити Україна, що рахує людей за свою власність. Ця держава існує не для людей, а для задоволення потреб правлячого класу.
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