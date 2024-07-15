В Польше оштрафовали PayPal на $27 млн

Платежный гигант PayPal был оштрафован в Польше на $27 млн за то, что в договорах с потребителями четко не написаны условия, по которым могут наказать их. Об этом пишет Reuters.

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Польский регулятор (UOKiK) считает, что компания может самостоятельно интерпретировать положения договора и наказывать своих пользователей. По мнению поляков, договор прописан не четко.

UOKiK отмечает, что потребители не могут предусматривать какие действия могут быть признаны запрещенными, а PayPal за нарушение может заблокировать средства на счете.

В компании готовы к разрешению конфликта и заявили, что готовы пересмотреть свои условия.